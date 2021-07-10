Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился со Sky Sports ожиданиями от финала Евро-2020, где его подопечные сойдутся со сборной Италии:
«Это выдающаяся команда. Думаю, что в финал вышли две лучших команды турнира. В этом нет сомнений. Результат зависит от того, кто из нас лучше сыграет именно в этот день.
Выйдя в финал, ты должен выиграть его. Мы знаем, что будет сложно, но победа должна быть нашей целью, в нее надо верить.
Я внимательно слежу за Италией уже два года, потому что знаю, какую работу проделывает Роберто Манчини. У них очень четкие игровые идеи, отличный характер, они играют с большой энергией. Они хороши тактически, как и все итальянские команды. Но нынешняя сборная Италии играет современно, она отличается от итальянских команд, за которыми я следил в детстве.
Готовясь к финалу чемпионата Европы, мы воодушевлены. Мы прекрасно понимаем, что это значит для страны. Это было прекрасное путешествие, но, попав в финал, ты должен победить.
Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года. У них очень опытные игроки и невероятный тренер».
Обе команды прошли через очень напряженные и сложные полуфиналы. Англичанам понадобилось дополнительное время, что бы сразить сенсационную сборную Дании, за счет скандального пенальти.
Итальянцы же довели полуфинальный матч с Испанией аж до серии пенальти, где два сэйва Джанлуиджи Доннаруммы вывели их в финал Евро.
Статистика в личных противостояниях – на стороне «Скуадра Адзурры», ведь англичане не обыгрывали Италию уже больше 40 лет.
Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится уже завтра в 22:00. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция противостояния. Также, вы сможете найти видео трансляцию поединка.
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