Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»

Гарет Саутгейт / фото - Daily Sabah

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился со Sky Sports ожиданиями от финала Евро-2020, где его подопечные сойдутся со сборной Италии:

Выйдя в финал, ты должен выиграть его. Мы знаем, что будет сложно, но победа должна быть нашей целью, в нее надо верить.

Я внимательно слежу за Италией уже два года, потому что знаю, какую работу проделывает Роберто Манчини. У них очень четкие игровые идеи, отличный характер, они играют с большой энергией. Они хороши тактически, как и все итальянские команды. Но нынешняя сборная Италии играет современно, она отличается от итальянских команд, за которыми я следил в детстве.

Готовясь к финалу чемпионата Европы, мы воодушевлены. Мы прекрасно понимаем, что это значит для страны. Это было прекрасное путешествие, но, попав в финал, ты должен победить.

Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года. У них очень опытные игроки и невероятный тренер».