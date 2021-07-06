Саутгейт: «Потеря Эриксена стала для Дании ударом»

Датчане стойко перенесли страшную ситуацию

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о своих ожиданиях от полуфинальной встречи со сборной Дании, и прокомментировал влияние трагического эпизода с Кристианом Эриксеном на выступление датчан на Евро-2020. Наставника цитирует официальный сайт UEFA.

«У них очень хорошая команда. Мы дважды играли с ними осенью, мы знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть очень хорошие игроки, и я считаю, что сейчас они даже сильнее, чем были тогда. Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, да и вообще все, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь».

Англия и Дания сыграют между собой уже завтра, на родном для англичан стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Видео трансляция матча Англия – Дания. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Англия – Дания.