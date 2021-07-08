Сказка закончилась. Дания уступила Англии место в финале из-за автогола и пенальти
Саутгейт: «С Украиной нам было просто. Но Дания доставила много проблем»
Тренер Англии – о выходе в финал
Фото: BBC
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал BBC победу команды над Данией (2:1) и выход в финале Евро-2020.
«Я так горжусь игроками. Невероятно быть частью этого. Мы знали, что это будет непросто. В Риме с Украиной было просто.
Я был уверен, что мы выйдем в финал, но я знал, что за битва нас ждет. Дания очень недооценена, они доставили нам много проблем.
Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале.
Италия – очень хорошая команда. Я так думаю последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличный матч».
Англия сыграет с Италией в финале Евро-2020 11 июля.
Комментарии 0