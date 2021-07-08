Саутгейт: «С Украиной нам было просто. Но Дания доставила много проблем»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал BBC победу команды над Данией (2:1) и выход в финале Евро-2020.

Я был уверен, что мы выйдем в финал, но я знал, что за битва нас ждет. Дания очень недооценена, они доставили нам много проблем.

Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале.

Италия – очень хорошая команда. Я так думаю последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличный матч».