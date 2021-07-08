Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Саутгейт: «С Украиной нам было просто. Но Дания доставила много проблем»

Тренер Англии – о выходе в финал
Футбол Евро-2020
07:50
Саутгейт: «С Украиной нам было просто. Но Дания доставила много проблем»
Фото: BBC

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал BBC победу команды над Данией (2:1) и выход в финале Евро-2020.

«Я так горжусь игроками. Невероятно быть частью этого. Мы знали, что это будет непросто. В Риме с Украиной было просто.

Я был уверен, что мы выйдем в финал, но я знал, что за битва нас ждет. Дания очень недооценена, они доставили нам много проблем.

Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале.

Италия – очень хорошая команда. Я так думаю последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличный матч».

Англия сыграет с Италией в финале Евро-2020 11 июля.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Англии (футбол) сборная Дании (хоккей) Гарет Саутгейт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не идет смотреть повтор на мониторе»
Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не идет смотреть повтор на мониторе»
Футбол Евро-2020
09:50
Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Футбол Евро-2020
09:13
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Футбол В Европе
09:04
Игрок сборной Дании: «Не думаю, что пенальти был»
Игрок сборной Дании: «Не думаю, что пенальти был»
Футбол Евро-2020
08:54
Хендерсон – о матче с Италией: «Мы отдадим все силы, чтобы осчастливить всю Англию»
Хендерсон – о матче с Италией: «Мы отдадим все силы, чтобы осчастливить всю Англию»
Футбол В Европе
08:50
Во время назначения пенальти на Стерлинге на поле было два мяча
Во время назначения пенальти на Стерлинге на поле было два мяча
Футбол Евро-2020
08:27

Новости: Футбол

Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»
Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
09:28
Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020
Экс-защитник сборной Украины назвал лучших игроков национальной команды на Евро-2020
Сборная Украины
09:25
Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Петер Шмейхель: «Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила с игры»
Евро-2020
09:13
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
Кейн – о пенальти: «Наконец-то все сложилось в нашу пользу»
В Европе
09:04
Игрок сборной Дании: «Не думаю, что пенальти был»
Игрок сборной Дании: «Не думаю, что пенальти был»
Евро-2020
08:54
Хендерсон – о матче с Италией: «Мы отдадим все силы, чтобы осчастливить всю Англию»
Хендерсон – о матче с Италией: «Мы отдадим все силы, чтобы осчастливить всю Англию»
В Европе
08:50
Во время назначения пенальти на Стерлинге на поле было два мяча
Во время назначения пенальти на Стерлинге на поле было два мяча
Евро-2020
08:27
Капитан сборной Дании: «Мы провели невероятный турнир, но сейчас я разочарован, что не вышли в финал»
Капитан сборной Дании: «Мы провели невероятный турнир, но сейчас я разочарован, что не вышли в финал»
В Европе
08:15
Стерлинг: «Чистый пенальти. Он коснулся моей ноги»
Стерлинг: «Чистый пенальти. Он коснулся моей ноги»
Евро-2020
08:10
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости