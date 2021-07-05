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Саутгейт считает Данию сильной командой

Просто так в полуфинал Евро не попадают
Футбол Евро-2020
11:44
Саутгейт считает Данию сильной командой
Гарет Саутгейт / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил соперника по 1/2 финала Евро-2020, сборную Дании. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Осенью мы дважды играли с Данией [0:0 и 0:1 в Лиге наций]. Я и раньше знал, что это сильная команда, но на турнире они доказали это вновь.

Сейчас они на эмоциональной волне после того, что произошло с Эриксеном, и это понятно».

Датчане впервые с 1992 года оказались в полуфинале крупного европейского турнира. Тогда датчане одолели в 1/2 явных фаворитов – сборную Нидерландов в серии пенальти, а в финале расправились с немцами и взяли заветный трофей. Тогда Дания играла без лучшего игрока в истории страны, Микаэля Лаудрупа, который не участвовал в турнире из-за конфликта с тренером.

Сейчас же, у датчан также отсутствует лидер команды Кристиан Эриксен, но уже не из-за конфликта, а из-за сердечного приступа, который случился прямо во время первого матча группового этапа.

Датчане уже недавно дважды огорчали Англию в Лиге наций, и Харри Кейн напомнил об этом.

Павел Харченко
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Теги

Англия – Дания Гарет Саутгейт Кристиан Эриксен

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