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Саутгейт: «Сегодня в нашей раздевалке невероятно больно»
Сборная Англии уступила в финале Евро-2020
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2020. Его слова приводит ВВС.
«Мы очень разочарованы. Игрокам стоит отдать должное – они сделали все, что могли. Как и обычно, они буквально вгрызались в землю.
Соперник играл очень хорошо, а мы временами не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма.
Но у парней не может быть взаимных обвинений. Работать с ними – абсолютная радость. Сегодня в раздевалке невероятно больно»
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