Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия 1*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Саутгейт: «Сегодня в нашей раздевалке невероятно больно»

Сборная Англии уступила в финале Евро-2020
Футбол Евро-2020
09:34
Саутгейт: «Сегодня в нашей раздевалке невероятно больно»
Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2020. Его слова приводит ВВС.

«Мы очень разочарованы. Игрокам стоит отдать должное – они сделали все, что могли. Как и обычно, они буквально вгрызались в землю.

Соперник играл очень хорошо, а мы временами не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма.

Но у парней не может быть взаимных обвинений. Работать с ними – абсолютная радость. Сегодня в раздевалке невероятно больно»


«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гарет Саутгейт сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Известен лучший молодой игрок Евро-2020
Известен лучший молодой игрок Евро-2020
Футбол Евро-2020
10:32
То, чего не показали в финале Евро. Болельщик выбежал на поле и целую минуту убегал от охраны
То, чего не показали в финале Евро. Болельщик выбежал на поле и целую минуту убегал от охраны
Футбол Евро-2020
10:15
Не зря остался. Капитан итальянцев хотел уйти из сборной перед Евро
Не зря остался. Капитан итальянцев хотел уйти из сборной перед Евро
Футбол Евро-2020
09:56
Дзюба в 2019: «Манчини – не тренер»
Дзюба в 2019: «Манчини – не тренер»
Футбол Евро-2020
09:35
1
Бонуччи затролил английских фанатов
Бонуччи затролил английских фанатов
Футбол Евро-2020
09:16
Манчини: «Мне жаль сборную Англии»
Манчини: «Мне жаль сборную Англии»
Футбол Евро-2020
08:59

Новости: Футбол

Известен лучший молодой игрок Евро-2020
Известен лучший молодой игрок Евро-2020
Евро-2020
10:32
То, чего не показали в финале Евро. Болельщик выбежал на поле и целую минуту убегал от охраны
То, чего не показали в финале Евро. Болельщик выбежал на поле и целую минуту убегал от охраны
Евро-2020
10:15
Не зря остался. Капитан итальянцев хотел уйти из сборной перед Евро
Не зря остался. Капитан итальянцев хотел уйти из сборной перед Евро
Евро-2020
09:56
Статистика неутешительная. Англия почти всегда проигрывает в серии пенальти
Статистика неутешительная. Англия почти всегда проигрывает в серии пенальти
Евро-2020
09:50
Дзюба в 2019: «Манчини – не тренер»
Дзюба в 2019: «Манчини – не тренер»
Евро-2020
09:35
Саутгейт: «Сегодня в нашей раздевалке невероятно больно»
Саутгейт: «Сегодня в нашей раздевалке невероятно больно»
Евро-2020
09:34
Бонуччи затролил английских фанатов
Бонуччи затролил английских фанатов
Евро-2020
09:16
Манчини: «Мне жаль сборную Англии»
Манчини: «Мне жаль сборную Англии»
Евро-2020
08:59
Италия – чемпион Европы, Макгрегор проиграл Порье и другие новости за 11 июля
Италия – чемпион Европы, Макгрегор проиграл Порье и другие новости за 11 июля
ЕВРО-2020
08:54
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
31
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости