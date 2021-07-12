Саутгейт: «Сегодня в нашей раздевалке невероятно больно»

Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2020. Его слова приводит ВВС.

Соперник играл очень хорошо, а мы временами не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма.

Но у парней не может быть взаимных обвинений. Работать с ними – абсолютная радость. Сегодня в раздевалке невероятно больно»