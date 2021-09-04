Петр Ян - Стерлингу: «Ты потерял свое достоинство, когда плакал, чтобы получить пояс, идиот»
Саутгейт: «Стерлинга не хвалят так, как он заслуживает»
Тренер Англии считает его одним из лучших игроков в мире
Фото: AFP
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал The Guardian о форме нападающего Рахима Стерлинга.
«У нас с Рахимом отличные отношения. Он знает, какого мы о нем мнения. Ему очень комфортно в сборной.
В «Манчестер Сити» невероятная конкуренция, как и в сборной, но для нас он всегда был игроком, который приносит успех. Мы очень верим в Стерлинга.
Я думаю, что его не хвалят так, как он заслуживает. Он часто оказывается под прицелом, ему как будто постоянно нужно что-то доказывать.
Меня спрашивали об этом летом, так что давайте надеяться, что он будет доказывать свою состоятельность так, как в матче с Венгрией».
Стерлинг оригинально ответил на провокации фанатов сборной Венгрии в матче отбора к ЧМ-2022.
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