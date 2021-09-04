Саутгейт: «Стерлинга не хвалят так, как он заслуживает»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал The Guardian о форме нападающего Рахима Стерлинга.

В «Манчестер Сити» невероятная конкуренция, как и в сборной, но для нас он всегда был игроком, который приносит успех. Мы очень верим в Стерлинга.

Я думаю, что его не хвалят так, как он заслуживает. Он часто оказывается под прицелом, ему как будто постоянно нужно что-то доказывать.

Меня спрашивали об этом летом, так что давайте надеяться, что он будет доказывать свою состоятельность так, как в матче с Венгрией».