Саутгейт: «Все наши футболисты – хороши. Даже те, кто не играет»

Гарет Саутгейт / Фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выступление своих подопечных в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Украины (4:0). Слова специалиста передает BBC.

Командный дух находится на феноменальном уровне. Наш коллектив просто невероятен, кто бы ни появлялся на поле. Это главное, о чем я думаю.

Больше энергии мне приходится затрачивать из-за беспокойства за тех, кто не сыграет. Ведь они все – хорошие футболисты, не заслуживающие того, чтобы их оставляли вне состава.

Они также выкладываются на тренировках. Уровень их игры никак не связан с моим выбором. Нам попросту приходится правильно подстраиваться под конкретные матчи. Все игроки великолепны, сегодня на протяжении всего матча они были прекрасны.