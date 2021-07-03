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Саутгейт: «Все наши футболисты – хороши. Даже те, кто не играет»

Тренер сборной Англии высказался о сверхуверенной победе над Украиной
Футбол Сборная Украины
02:58
Саутгейт: «Все наши футболисты – хороши. Даже те, кто не играет»
Гарет Саутгейт / Фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выступление своих подопечных в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Украины (4:0). Слова специалиста передает BBC.

Наши игроки исключительны. Впечатляет настолько хорошая игра при таком давлении.

Командный дух находится на феноменальном уровне. Наш коллектив просто невероятен, кто бы ни появлялся на поле. Это главное, о чем я думаю.

Больше энергии мне приходится затрачивать из-за беспокойства за тех, кто не сыграет. Ведь они все – хорошие футболисты, не заслуживающие того, чтобы их оставляли вне состава.

Они также выкладываются на тренировках. Уровень их игры никак не связан с моим выбором. Нам попросту приходится правильно подстраиваться под конкретные матчи. Все игроки великолепны, сегодня на протяжении всего матча они были прекрасны.

Ранее мыслями по поводу игры поделился наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Англия Гарет Саутгейт сборная Англии (футбол)

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