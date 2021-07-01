«Футбол возвращается домой». Фьюри был вне себя от радости в момент победы Англии над Германией на Евро-2020
Сборная Англии сменила вид спорта перед матчем с Украиной
Один из футболистов отказался от подобной затеи
20:17
Фото - FA
Сборная Англии провела одно из занятий, играя в водный волейбол. Фото необычного вида деятельности для футболистов опубликовала пресс-служба FA.
Anyone for water volleyball? pic.twitter.com/nqMjGQyOKE— England (@England) June 30, 2021
Не принимал участие в активности полузащитник Джордан Хендерсон.
«Это не для меня, спасибо!» – говорится в подписи пресс-службы.
"Not for me thanks!"— England (@England) June 30, 2021
@JHenderson pic.twitter.com/amZuuzxNeZ
Напомним, соперником «трех львов» в четвертьфинале Евро-2020 станет Украина. На стадии 1/8 англичане справились с Германией (2:0).