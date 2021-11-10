Зубков – о матче с боснийцами: «Нам нечего терять»
Сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера накануне матча с Украиной
Балканцы столкнулись с кадровыми проблемами
09:02
фото - Sport.24
16 ноября сборная Боснии и Герцеговины примет на своем поле Украину в матче отбора ЧМ-2022.
Ранее команда осталась без лидера и капитана – форварда Эдина Джеко, который получил повреждение.
Но на этом проблемы команды не закончились, и она потеряла еще одного ключевого игрока – ведущий защитник сборной Юсуф Газибегович заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщает sportsport.ba.
Главный тренер балканцев Ивайло Петев пока что не нашел, кем заменить своего подопечного.
Перед матчем с боснийцами сборную Украины еще ожидает контрольный матч с Болгарией, который состоится уже завтра, 11 ноября.
Напомним, украинцы уже отправились в Одессу на товарищескую встречу.
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