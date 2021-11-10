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Сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера накануне матча с Украиной

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Футбол Сборная Украины
09:02
Сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера накануне матча с Украиной
фото - Sport.24

16 ноября сборная Боснии и Герцеговины примет на своем поле Украину в матче отбора ЧМ-2022.

Ранее команда осталась без лидера и капитана – форварда Эдина Джеко, который получил повреждение.

Но на этом проблемы команды не закончились, и она потеряла еще одного ключевого игрока – ведущий защитник сборной Юсуф Газибегович заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщает sportsport.ba.

Главный тренер балканцев Ивайло Петев пока что не нашел, кем заменить своего подопечного.

Перед матчем с боснийцами сборную Украины еще ожидает контрольный матч с Болгарией, который состоится уже завтра, 11 ноября.

Напомним, украинцы уже отправились в Одессу на товарищескую встречу.

Павел Харченко
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) сборная Украины (футбол)

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