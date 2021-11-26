Сборная Италии натурализует троих бразильцев перед отбором на ЧМ-2022

Информацию подтвердил президент федерации футбола страны

Фелипе Луис / фото - Getty Images

Итальянская федерация футбола планирует натурализовать трех бразильских футболистов перед стыковыми матчами отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает портал TuttoMercato.

По информации источника, речь о защитниках Фелипе Луисе («Лацио») и Роджере Ибаньесе («Рома»), а также полузащитнике «Кальяри» Жоау Педро.

Глава федерации Габриэль Гравин подтвердил эту информацию, но заявил, что это не гарантирует игрокам место в национальной команде.

«Федерация заинтересована во всех футболистах, которых можно привлечь в сборную. Работаем по трем позициям, процесс идет. Мы работаем над формальной частью вопроса, а вызывать игроков или нет – это будет решать тренер».

Напомним, ранее боссы «Манчестер Юнайтед» предложили главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини пост наставника «дьяволов».