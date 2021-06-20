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Сборная Португалии прервала длительную беспроигрышную серию на Евро

Два автогола помешали пиренейцам добиться положительного результата с Германией
Футбол Евро-2020
11:22
Сборная Португалии прервала длительную беспроигрышную серию на Евро
Фото - FPF

Сборная Португалии уступила в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Германии (2:4). Переломными в поединке стали автоголу Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру.

Таким образом, пиренейцы прервали 12-матчевую беспроигрышную серию в финальных частях турнира. За это время команда добыла 7 побед и 5 раз сыграла вничью.

Примечательно, что прошлое поражение сборная Португалии потерпела также от Германии. Поединок Евро-2012 завершился со счетом 0:1.

Ранее главный тренер команды Фернанду Сантуш поделился мыслями по поводу игры.

Сергей Стаднюк
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Португалия - Германия сборная Германии (футбол) сборная Португалии (футбол)

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