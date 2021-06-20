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Сборная Украины – лучшая команда Евро-2020 по ударам в створ ворот

Подопечные Андрея Шевченко обогнали Испанию и Нидерланды
Футбол Сборная Украины
11:51
Сборная Украины – лучшая команда Евро-2020 по ударам в створ ворот
Сборная Украины / фото - Getty Images

Пресс-служба UEFA подвели итоги двух раундов группового этапа Евро-2020. На текущем этапе сборная Украины лидирует по количеству ударов в створ ворот.

За два матча подопечные Андрея Шевченко сумели набрать целых 13 точных ударов. Второе место рейтинга занимает Дания с 12-ю ударами в активе, а тройку лидеров замыкает Италия (11 ударов).

Напомним, Шевченко рассказал о кадровых изменениях накануне матча с Австрией.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Источник: Команда №1 Михаил Рыбак
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Украина – Австрия Андрей Шевченко

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