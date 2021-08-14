Буяльский: «Для меня особой разницы нет, кто будет тренером сборной»
Сборная Украины останется без поддержки в матче с Казахстаном
Виной этому – снова коронавирус
10:03
фото - УАФ
1 сентября сборная Украины сыграет матч квалификации ЧМ-22 против Казахстана.
Украинские болельщики не смогут поддержать национальную команду на выездной игре из-за очередной вспышки коронавируса.
UEFA отменил 5-процентную квоту для гостевых болельщиков на все матчи сборных в сентябре 2021 года.
Матч пройдет в городе Нур-Султан на «Астана Арене» в 17:00.
После трех сыгранных матчей сборная Украины идет на втором месте в группе после Франции, имея в своем активе 3 очка.
У национальной команды до сих пор нет главного тренера. Стало известно, кто сможет возглавить сборную, если вариант с Сергеем Ребровым прогорит.
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