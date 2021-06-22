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Сборная Украины останется в Бухаресте

Команда будет ждать
Футбол Евро-2020
20:40
Сборная Украины останется в Бухаресте
фото - Eurosport

Национальная сборная Украины останется на своей базе в Бухаресте и не уедет, пока не узнает результаты матчей других групп.

Тренерский штаб «сине-желтых» предоставил отдых для тех, кто играл с австрийцами. Также будет проведена вечерняя тренировка для тех, кто не играл в матче против Австрии.

Украинская команда осталась в Бухаресте, где будет следить за оставшимися матчами группового раунда Евро, ведь путь команды на Евро может продолжиться.

Хоть команда Андрея Шевченко и уступила Австрии и заняла третье место в своей группе, но шансы на выход в плей-офф еще есть.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

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