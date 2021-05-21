Сборная Украины получит новую форму к Евро-2020

Экипировка должна появится уже в ближайшее время

Фото: УАФ

Сборная Украины на Евро-2020 будет играть в новой форме.

Об этом сообщил в интервью «Денисов Time» президент УАФ Андрей Павлеко. Новую экипировку следует ждать в ближайшее время.

«Я думаю, что все болельщики с нетерпением ждут, когда мы презентуем новый дизайн. В воскресенье с Бахрейном мы еще играем в старом комплекте, но хочу заинтриговать, что в ближайшие время будет презентация новой формы, в которой наша команда будет играть на Евро. Мы ее согласовали с УЕФА, мы ее согласовали с нашим техническим партнером. Коронавирус очень сильно влиял на изготовление и сроки, но все хорошо. Все готово».

Уже известны арбитры матча Украина – Бахрейн.