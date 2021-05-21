Павелко: «Разговоров об уходе Шевченко из сборной нет»
Сборная Украины получит новую форму к Евро-2020
Экипировка должна появится уже в ближайшее время
21 мая 21:12
Фото: УАФ
Сборная Украины на Евро-2020 будет играть в новой форме.
Об этом сообщил в интервью «Денисов Time» президент УАФ Андрей Павлеко. Новую экипировку следует ждать в ближайшее время.
«Я думаю, что все болельщики с нетерпением ждут, когда мы презентуем новый дизайн. В воскресенье с Бахрейном мы еще играем в старом комплекте, но хочу заинтриговать, что в ближайшие время будет презентация новой формы, в которой наша команда будет играть на Евро.
Мы ее согласовали с УЕФА, мы ее согласовали с нашим техническим партнером. Коронавирус очень сильно влиял на изготовление и сроки, но все хорошо. Все готово».
Уже известны арбитры матча Украина – Бахрейн.
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