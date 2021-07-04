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Сборная Украины потерпела 15-е крупное поражение в своей истории
Команда Шевченко была разгромлена Англией в 1/4 финала Евро-2020
Фото: Twitter
Сборная Украины потерпела 15-е крупное поражение в своей истории.
Команда Шевченко в матче 1/4 финала Евро-2020 проиграла сборной Англии (0:4).
5 крупных поражений Украина потерпела при Олеге Блохине, 4 – при Андрее Шевченко, 2 – при Алексее Михайличенко, по одному при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке и Михаиле Фоменко.
По 2 раза крупно обыгрывали Украину Англия, Испания и Франция.
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.
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