Сборная Украины прибыла в Боснию. Решающий матч отбора на ЧМ – 16 ноября

Известны дальнейшие планы «сине-желтых»

Фото - УАФ

Сборная Украины прибыла в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решающий матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против местной национальной команды состоится в Зенице. Встреча запланирована на 16 ноября.

Борт с «сине-желтыми» приземлился в Сараево за два дня до игры в 19:42 по Киеву. Далее украинцы отправились в отель.

На 15 ноября запланирована предматчевые пресс-конференция и тренировка. Первое мероприятие начнется в 18:30, последующее – в 19:00.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.