Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 3
Футбол (11 событий из 11) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень 2:0 Окончен
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье 1:0 Окончен
17:45 Металлист - Прикарпатье 4:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Окончен
19:00 Норвегия - Латвия 0:0 Запланирован
19:00 Турция - Гибралтар 6:0 Запланирован
21:45 Франция - Казахстан 8:0 Окончен
21:45 Бельгия - Эстония 3:1 Окончен
21:45 Уэльс - Беларусь 5:1 Окончен
21:45 Черногория - Нидерланды 2:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (12 событий из 12) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Окончен
15:30 Волынь - Альянс 1:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Хорватия - Россия 1:0 Запланирован
16:00 Мальта - Словакия 0:6 Запланирован
16:00 Словения - Кипр 2:1 Окончен
19:00 Армения - Германия 1:4 Окончен
19:00 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Запланирован
19:00 Македония - Исландия 3:1 Окончен
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Северная Ирландия - Италия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария -:- Запланирован

Сборная Украины прибыла в Боснию. Решающий матч отбора на ЧМ – 16 ноября

Известны дальнейшие планы «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
21:57
Сборная Украины прибыла в Боснию. Решающий матч отбора на ЧМ – 16 ноября
Фото - УАФ

Сборная Украины прибыла в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решающий матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против местной национальной команды состоится в Зенице. Встреча запланирована на 16 ноября.

Борт с «сине-желтыми» приземлился в Сараево за два дня до игры в 19:42 по Киеву. Далее украинцы отправились в отель.

На 15 ноября запланирована предматчевые пресс-конференция и тренировка. Первое мероприятие начнется в 18:30, последующее – в 19:00.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины
Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины
Футбол Сборная Украины
22:42
В Боснии подтвердили, что Джеко не поможет в матче с Украиной
В Боснии подтвердили, что Джеко не поможет в матче с Украиной
Футбол Сборная Украины
20:27
Кроме шансов на ЧМ, Босния потеряла еще и Джеко перед матчем с Украиной
Кроме шансов на ЧМ, Босния потеряла еще и Джеко перед матчем с Украиной
Футбол Сборная Украины
18:11
Караваев: «У нас большая конкуренция. Каждый готов показать более 100% способностей с Боснией»
Караваев: «У нас большая конкуренция. Каждый готов показать более 100% способностей с Боснией»
Футбол Сборная Украины
17:03
Эксперт считает, что сборной Украины будет сложнее в Боснии, несмотря на потерю шансов на ЧМ соперником
Эксперт считает, что сборной Украины будет сложнее в Боснии, несмотря на потерю шансов на ЧМ соперником
Футбол Сборная Украины
15:39
«Перед каждою ігрою». Петраков повез сборную в церковь в преддверии матча с Боснией
«Перед каждою ігрою». Петраков повез сборную в церковь в преддверии матча с Боснией
Футбол Сборная Украины
15:19

Новости: Футбол

Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины
Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины
Сборная Украины
22:42
Тренер Хорватии: «России везло до автогола, с которым повезло нам»
Тренер Хорватии: «России везло до автогола, с которым повезло нам»
Чемпионат мира по футболу
22:17
Сборная Украины прибыла в Боснию. Решающий матч отбора на ЧМ – 16 ноября
Сборная Украины прибыла в Боснию. Решающий матч отбора на ЧМ – 16 ноября
Сборная Украины
21:57
Бывший тренер «Динамо»: «Хорватия почти ничего не создала. Россию помог победить случай»
Бывший тренер «Динамо»: «Хорватия почти ничего не создала. Россию помог победить случай»
Чемпионат мира по футболу
21:35
Гол Мхитаряна не помог. Германия разгромом завершила отбор на чемпионат мира
Гол Мхитаряна не помог. Германия разгромом завершила отбор на чемпионат мира
Чемпионат мира по футболу
21:12
Сборная Северной Македонии стала потенциальным соперником Украины в случае ее прохода в плей-офф
Сборная Северной Македонии стала потенциальным соперником Украины в случае ее прохода в плей-офф
Чемпионат мира по футболу
20:53
В Боснии подтвердили, что Джеко не поможет в матче с Украиной
В Боснии подтвердили, что Джеко не поможет в матче с Украиной
Сборная Украины
20:27
Мать защитника «Шахтера» опровергла, что игрок получит паспорт России
Мать защитника «Шахтера» опровергла, что игрок получит паспорт России
Украинская Премьер-лига
20:03
«Хороший тест». «Дженоа» впервые сыграл под руководством Шевченко
«Хороший тест». «Дженоа» впервые сыграл под руководством Шевченко
Серия А (Италия)
19:40
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
2
Все новости