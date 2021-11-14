В Боснии подтвердили, что Джеко не поможет в матче с Украиной
Сборная Украины прибыла в Боснию. Решающий матч отбора на ЧМ – 16 ноября
Известны дальнейшие планы «сине-желтых»
21:57
Фото - УАФ
Сборная Украины прибыла в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Решающий матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против местной национальной команды состоится в Зенице. Встреча запланирована на 16 ноября.
Борт с «сине-желтыми» приземлился в Сараево за два дня до игры в 19:42 по Киеву. Далее украинцы отправились в отель.
На 15 ноября запланирована предматчевые пресс-конференция и тренировка. Первое мероприятие начнется в 18:30, последующее – в 19:00.
За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.
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