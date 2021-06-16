Главный тренер Северной Македонии: «У Украины тоже 0 очков, это будет финал»
Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе
УАФ утвердила место проведения двух матчей национальной команды
22:24
Арена Львов / Фото: Twitter
УАФ утвердила место проведения еще двух матчей сборной Украины, сообщается на официальном сайте организации.
Матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина пройдет во Львове на «Арене-Львов» 12-го октября, а товарищеский матч с Болгарией 11-го ноября пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец».
Отметим, что матч отбора на ЧМ-2022 с Францией Украина проведет на НСК «Олимпийский» 4-го сентября.
Завтра Украина сыграет 2-й матч на Евро-2020.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
Комментарии 0