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Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе

УАФ утвердила место проведения двух матчей национальной команды
Футбол Сборная Украины
22:24
Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе
Арена Львов / Фото: Twitter

УАФ утвердила место проведения еще двух матчей сборной Украины, сообщается на официальном сайте организации.

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина пройдет во Львове на «Арене-Львов» 12-го октября, а товарищеский матч с Болгарией 11-го ноября пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец».

Отметим, что матч отбора на ЧМ-2022 с Францией Украина проведет на НСК «Олимпийский» 4-го сентября.

Завтра Украина сыграет 2-й матч на Евро-2020.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.

Петр Приходько
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