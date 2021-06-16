Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе

УАФ утвердила место проведения двух матчей национальной команды

Арена Львов / Фото: Twitter

УАФ утвердила место проведения еще двух матчей сборной Украины, сообщается на официальном сайте организации.

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина пройдет во Львове на «Арене-Львов» 12-го октября, а товарищеский матч с Болгарией 11-го ноября пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец».

Отметим, что матч отбора на ЧМ-2022 с Францией Украина проведет на НСК «Олимпийский» 4-го сентября.

Завтра Украина сыграет 2-й матч на Евро-2020.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.