Форвард сборной Чехии: «Уже не верил, что мы забьем Украине»
Сборная Украины провела 5-й матч против Чехии. Статистика пока в пользу нашей команды
Соперники во второй раз сыграли вничью
10:49
Фото: пресс-служба сборной Чехии
Сборная Украины провела 5-й матч против сборной Чехии (1:1) в своей истории.
Дважды команды сыграли вничью, дважды победила Украины и однажды – Чехия. Тем не менее, статистика забитых мячей в пользу нашего соперника – 7:4.
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