Сборная Украины провела первую тренировку в Румынии
Сборная Украины по футболу прибыла в Бухарест, Румыния, где у нее запланирован первый матч группового этапа Евро-2020.
Подопечные Андрея Шевченко провели первую тренировку и морально готовятся к поединку. Занятие прошло на стадионе футбольного клуба «Волунтари» – имени Ангела Йорданеску. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Стоит отметить, что за тренировкой украинцев из-за забора наблюдал бывший хавбек «Динамо» Флорин Чернат, ныне спортивный директор «Волунтари». 41-летний румын лично контролировал процесс подготовки газона для работы сборной Украины.
Завтра, 10 июня, «желто-синие» проведут еще 2 тренировки на этом же стадионе.
Напомним, Путин отреагировал на новую форму сборной Украины.
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