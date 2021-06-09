Сборная Украины провела первую тренировку в Румынии

Подопечные Андрея Шевченко готовятся к первому матчу Евро

Сборная Украины / фото - УАФ

Сборная Украины по футболу прибыла в Бухарест, Румыния, где у нее запланирован первый матч группового этапа Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко провели первую тренировку и морально готовятся к поединку. Занятие прошло на стадионе футбольного клуба «Волунтари» – имени Ангела Йорданеску. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Стоит отметить, что за тренировкой украинцев из-за забора наблюдал бывший хавбек «Динамо» Флорин Чернат, ныне спортивный директор «Волунтари». 41-летний румын лично контролировал процесс подготовки газона для работы сборной Украины.

Завтра, 10 июня, «желто-синие» проведут еще 2 тренировки на этом же стадионе.

Напомним, Путин отреагировал на новую форму сборной Украины.

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