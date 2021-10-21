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Сборная Украины улучшила свои позиции в рейтинге FIFA
Победа над Финляндией и ничья с Боснией помогли подняться в списке
13:49
Фото - УАФ
Опубликован новый рейтинг FIFA. Список лучших мужских сборных обновлен по состоянию на 21 октября.
Национальная команда Украины обошла Японию и Тунис, однако пропустила Сербию. Таким образом, «сине-желтые» поднялись с 27-й на 26-ю строчку.
В октябре подопечные Александра Петракова провели два матча отбора на ЧМ-2022. В них была обыграна Финляндия (2:1), встреча с Боснией и Герцеговиной завершилась вничью (1:1).
Первые расположились на 60-м месте, вторые – на 56-м. Другие соперники Украины в квалификации, Франция и Казахстан – третья и 125-я сборные соответственно.
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