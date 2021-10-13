Сборная Украины установила рекорд по количеству ничьих в истории отборов на ЧМ

Команда Петракова не победила Боснию и Герцеговину

Фото: УАФ

Сборная Украины установила новый рекорд по количеству ничьих в отборе на ЧМ.

Команда Александра Петракова сыграла вничью против Боснии и Герцеговины (1:1), это уже шестая ничья команды в отборе на ЧМ-2022.

Это рекорд в истории отборов на чемпионаты мира. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Уэльса, которая сыграла вничью 5 раз в отборе на ЧМ-2018.

Что нужно сборной Украины для второго места в своей группе.