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Сборная Украины установила рекорд по количеству ничьих в истории отборов на ЧМ
Команда Петракова не победила Боснию и Герцеговину
Фото: УАФ
Сборная Украины установила новый рекорд по количеству ничьих в отборе на ЧМ.
Команда Александра Петракова сыграла вничью против Боснии и Герцеговины (1:1), это уже шестая ничья команды в отборе на ЧМ-2022.
Это рекорд в истории отборов на чемпионаты мира. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Уэльса, которая сыграла вничью 5 раз в отборе на ЧМ-2018.
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