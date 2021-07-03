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Сборная Украины забивала Англии в менее чем половине личных встреч

Оборона «трех львов» пока не допустила ни единого гола в свои ворота на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17:21
Сборная Украины забивала Англии в менее чем половине личных встреч
Фото - Eurosport

Сборная Англии пока не пропускала на Евро-2020. Украина имеет шанс исправить это в матче четвертьфинала турнира.

Ранее «сине-желтые» провели семь поединков против команды «трех львов». В 2000 и 2004 были сыграны товарищеские матчи с двумя победами британцев 2:0 и 3:0 соответственно.

В отборе на чемпионат мира-2010 в ЮАР украинцы впервые сумели забить и победить грозного соперника – 1:2 на выезде и 1:0 дома. На Евро-2020 мяч также сумел побывать в воротах англичан, но гол не был засчитан арбитром Виктором Кашшаи – 0:1.

В последний раз команды встретились в квалификации на ЧМ-2014. Тогда оба матча завершились вничью – 1:1 и 0:0. Таким образом, сборная Украины сумела забить Англии лишь в трех матчах из семи.

Сможет ли на Евро-2020, можно будет посмотреть сегодня, 3 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Скандальный гол Девича, шедевры Коноплянки и Назаренко, феерия Бекхэма. Что было в предыдущих матчах Англии и Украины

Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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