16-летний Довбык был в шаге от перехода в «Динамо»
«Сборники» – на месте. Стартовый состав «Динамо» на товарищеский матч
Вторая игра за два дня для киевлян
фото - ФК Динамо
Сегодня в 18:00 киевское «Динамо» проведет контрольный матч с «Этуалем».
Стал известен стартовый состав «киевлян» на матч, в который наконец-то попали вернувшиеся игроки сборной Украины.
«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Антюх, Цыганков, Вербич.
Видео трансляция поединка доступна ниже:
Во вчерашнем товарищеском матче киевляне не смогли одолеть «Ниццу».