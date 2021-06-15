Сборной Украины пришлось поменять стадион для тренировок

Названа причина такого решения

Фото - УАФ

Сборная Украины в понедельник, 14 июня, вернулась в Бухарест. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В вечерней тренировке принимали участие игроки, которые не выходили на поле в матче против Нидерландов (2:3). Также занимался полузащитник Николай Шапаренко. Он отыграл около 30 минут.

Примечательно, что команда Андрея Шевченко работала не на стадионе «Волунтари», где проводила тренировки до этого. Из-за обильных ливней «сине-желтым» временно пришлось переехать на «Аркул де Триумф».

Перед занятием Илья Забарный поделился мыслями после матча с Нидерландами. Николай Матвиенко рассказал об ожиданиях от поединка с Северной Македонией.