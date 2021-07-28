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Сборные Франции, Аргентины и Германии сенсационно покинули Олимпиаду-2020

Хозяева игр неожиданно идут без потерь
Olympics Токио-2020
16:20
Сборные Франции, Аргентины и Германии сенсационно покинули Олимпиаду-2020
Фото - FFF

Завершились все матчи третьего тура группового этапа олимпийского турнира по футболу. Бразилия добыла победу, Германия сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром, Аргентина и Испания – разошлись миром.

Самым неожиданным стало разгромное поражение Франции от хозяев турнира, японцев. Уже к 34-й минуте команда вела в два мяча благодаря голам Кубо и Сакаи.

После перерыва Миеси забил и третий мяч. Поединок «ле бле» доигрывали вдесятером после удаления Коло-Муани. Окончательный же счет установил Маэда.

Таким образом, Аргентина, Франция и Германия заняли третьи места в своих группах, покинув турнир. В плей-офф прошли такие команды: группа A – Япония, Мексика, группа B – Республика Корея, Новая Зеландия, группа C – Испания, Египет, группа D – Бразилия, Кот-д'Ивуар.

Олимпийские игры, групповой этап

Саудовская Аравия – Бразилия 1:3

Голы: Аль-Амри, 27 – Матеус Кунья, 14, Ришарлисон, 76, 90

Саудовская Аравия: Бохари, Аль-Амри, Абдельхамид, Аль-Досари (Аль-Ганнам, 89), Аль-Шахрани, Аль-Наджи (Гариб, 61), Хинди, Аль-Хассан (Али, 61), Аль-Фарадж (Аль-Омран, 89), Аль-Досари, Аль-Хамдан (Аль-Аммар, 77).

Бразилия: Сантос, Диего Карлос, Арана (Абнер, 90), Нино, Дани Алвес, Бруно Гимараэс (Габриэл Менино, 84), Матеус Энрике, Антони (Малком, 46), Матеус Кунья (Мартинелли, 84), Ришарлисон, Клаудиньо (Рейньер, 71).

Предупреждения: Арана (26), Аль-Шахрани (29), Али (74), Аль-Досари (80), Бохари (90), Мартинелли (90), Дани Алвес (90)

Германия – Кот-д'Ивуар 1:1

Голы: Левен, 73 – Хенрихс, 67 (автогол)

Германия: Мюллер, Хенрихс, Раум, Удуохай, Торунарига, Амири (Шлоттербек, 88), Майер (Штах, 79), Арнольд (Левен, 46), Рихтер (Тойхерт, 62), Ахе, Крузе.

Кот-д'Ивуар: Тапе, Синго, Диалло, Байи, Дабила, Думбия (Диалло, 57), Кессиэ, Градель, Кейта, Дао, Куаме (Уаттара, 90).

Предупреждения: Куаме (1), Кейта (21), Арнольд (3)

Республика Корея – Гондурас 6:0

Голы: Хван Ый Чжо, 12 (пен.), 45, 52 (пен.), Вон Ду Чжэ, 19 (пен.), Ким Чжин Я, 64, Ли Кан Ин, 82

Корея: Сон Бом Гын, Чжон Тхэ Ук, Пак Чжи Су, Соль Ен У, Кан Юн Сон (Ким Чжэ У, 57), Ким Чжин Гю, Ким Чжин Я, Вон Ду Чжэ (Ким Дон Хен, 72), Квон Чхан Хун (Ли Дон Ген, 73), Ли Дон Чжун (Ом Вон Сан, 46), Хван Ый Чжо (Ли Кан Ин, 57).

Гондурас: Гуити, Декас, Мальдонадо, Мелендес, Нуньес, Родригес (Альварес, 70), Рейес, Пальма (Мелендес, 43), Пинеда (Ривас Виндель, 46), Олива, Мартинес (Веласкес, 46).

Предупреждения: Мелендес (17), Нуньес (27), Мелендес (51), Ли Кан Ин (65)

Удаление: Мелендес

Румыния – Новая Зеландия 0:0

Голы: Медина, 52

Румыния: Аиоани, Киндриш (Дякону, 78), Гицэ, Ратиу, Григоре, Флореску (Сефер, 87), Штефан, Дулка (Чобану, 78), Марин, Добре (Георге, 78), Сынтян (Ганя, 59).

Новая Зеландия: Вуд, Какасе, Эллиотт (Ингэм, 46), Пейнакер, Стаменич, Стенснесс, Белл, Джаст, Вуд, Гарбетт (Льюис, 72), Чемпнесс (Маккоуэтт, 46).

Предупреждения: Гарбетт (21), Киндриш (28), Дулка (30), Эллиотт (42), Стаменич (89)

Австралия – Египет 0:2

Голы: Райан, 44, Хамди, 85

Австралия: Гловер, Суттар, Пирьес (Арзани, 46), Роулз, Кинг, Уэлс (Bagueloc'rich, 63), Жанро (Баккус, 46), Денг, Тилио, Д`Агостино (Уоттс, 90), Меткалф (Девлин, 90).

Новая Зеландия: Эль-Шенави, Эль-Эраки, Галаль, Эль-Фоту, Хегази, Собхи (Махер, 90), Тавфик (Ашур, 90), Мохамед (Адель, 79), Хамди, Райан (Манси, 79), Мохсен (Хамди, 61).

Предупреждения: Тавфик (36), Баккус (77), Хамди (90)

Испания – Аргентина 1:1

Голы: Мерино, 66 – Бельмонте, 87

Испания: Унаи Симон, Хиль (Вальехо, 88), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Педри (Солер, 74), Мерино (Монкайола, 88), Асенсио, Ольмо (Хиль, 85), Ойарсабаль (Рафа Мир, 74), Субименди, Кукурелья.

Аргентина: едесма, Эррера, Медина, Перес, Мак Аллистер (Пайеро, 55), Браво (Мосевич, 83), Вера (Коломбатто, 55), Бельмонте, Барко (де ла Вега, 46), Гайч, Урси (Альмада, 70).

Предупреждения: Перес (9), Вера (53), Коломбатто (58), Пайеро (61), Браво (81), Хиль (82), Мосевич (90)

Франция – Япония 0:4

Голы: Кубо, 27, Сакаи, 34, Миеси, 70, Маэда, 90

Франция: Бернардони, Мишлен, Каси, Калулу (Саньян, 62), Бека-Бека, Саванье (Ле Фе, 38), Тузар, Товен, Пембеле (Бар, 62), Коло-Муани, Жиньяк.

Япония: Тани, Сакаи (Хасиока, 55), Йосида, Накаяма, Томиясу, Кубо (Миеси, 46), Хатате, Эндо (Итакура, 72), Танака (Маэда, 80), Доан (Сома, 72), Уэда.

Предупреждения: Томиясу (22), Сакаи (44), Пембеле (58), Мишлен (66)

Удаление: Коло-Муани

ЮАР – Мексика 0:3

Голы: Вега, 18, Ромо, 45, Мартин, 60

ЮАР: Уильямс, Мукумела (Малангу, 67), Мохамме, Флерс, Малепе, Селе (Моселе, 83), Махлаци, Мокуна, Кодисанг (Фрослер, 61), Сингх, Макгопа (Нгобо, 83).

Мексика: Очоа, Лоронья, Монтес, Санчес (Мора, 71), Ромо, Антуна (Ангуло, 77), Кордова (Эскивель, 71), Ангуло, Вега (Лайнес, 77), Мартин (Агирре, 75), Родригес.

Предупреждения: Мохамме (4), Селе (7)

Удаления: Малепе (57), Родригес (66)

Сергей Стаднюк
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сборная Франции (футбол) сборная Испании (футбол) сборная Аргентины (футбол) сборная Бразилии (футбол) сборная Германии (футбол)

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