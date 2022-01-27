«Фиорентина» подпишет форварда «Базеля» на замену Влаховичу
Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта
Озвучена сумма трансфера и зарплата игрока в Турине
21:41
Душан Влахович / Фото - Sky Sports
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перейдет в «Ювентус». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка состоялась. В скором времени серб пройдет медицинское обследование и подпишет длительный контракт.
Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Зарплата форварда в Турине достигнет отметки в 7 млн в евровалюте.
Ранее сообщалось, что полиция организовала патрули вокруг дома Влаховича из-за угроз фанатов «Фиорентины».
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