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Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта

Озвучена сумма трансфера и зарплата игрока в Турине
Футбол Серия А (Италия)
21:41
Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта
Душан Влахович / Фото - Sky Sports

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перейдет в «Ювентус». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка состоялась. В скором времени серб пройдет медицинское обследование и подпишет длительный контракт.

Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Зарплата форварда в Турине достигнет отметки в 7 млн в евровалюте.

Ранее сообщалось, что полиция организовала патрули вокруг дома Влаховича из-за угроз фанатов «Фиорентины»

Сергей Стаднюк
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Теги

Душан Влахович Фиорентина Ювентус

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