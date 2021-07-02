Сегодня будут сыграны два первых матча четвертьфинала Евро-2020

Италия сразится с Бельгией, а сенсационная Швейцария попытается остановить и Испанию

Фото - FIGC

На Евро-2020 сегодня, 2 июля, стартуют матчи четвертьфинала. Между собой встретятся Швейцария и Испания, сыгравшие вничью 3:3 в основное время на прошлой стадии. Также силами померяются Бельгия и Италия.

Экс-соперники Украины в Лиге наций подходят к поединку между собой практически без потерь. Хавбек швейцарцев Гранит Джака матч пропустит из-за дисквалификации. Под вопросом участие испанского защитника Хосе Гайи.

Видеотрансляция матча Швейцария – Испания | Онлайн-трансляция встречи. Начало – в 19:00 по Киеву

С серьезными потерями к своему поединку подходят бельгийцы. По различным причинам не смогут помочь команде Тимоти Кастань, Симон Миньоле и Насер Шадли. Под вопросом участие Эдена Азара и Кевина де Брюйне.

У итальянцев потерь меньше. Травмирован защитник Алессандро Флоренци. Центрбек Джорджо Кьеллини также может пропустить игру из-за повреждения.

Видеотрансляция матча Бельгия – Италия | Онлайн-трансляция встречи. Начало – в 22:00 по Киеву