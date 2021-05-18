Сегодня «Челси» сыграет против «Лестера» во второй раз за четыре дня

Команды сразятся в матче 37 тура АПЛ

Фото: Sky Sports

«Челси» 18 мая в Лондоне на своем поле сыграет против «Лестера».

Примечательно, что команды сыграют во второй раз за четыре дня. В минувшую субботу «Лестер» обыграл «Челси» (1:0) и выиграл Кубок Англии.

В этот раз команды сразятся в 37-м туре АПЛ. Оба коллектива еще не гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, так как идущий 5-м в таблице «Ливерпуль» уступает «синим» лишь одно очко, а «лисам» лишь три.

Не помогут «Лестеру» в матче защитники Джонни Эванс и Джеймс Джастин, а также хавбек Харви Барнс. Все трое травмированы.

Игра начнется в 22:15.

Смотреть онлайн игру «Челси» – «Лестер» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Челси» – «Лестер».