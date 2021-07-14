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Сегодня «Динамо» проведет спарринг на втором сборе в Швейцарии

Киевляне активно готовятся к сезону
Футбол Украинская Премьер-лига
13:22
Сегодня «Динамо» проведет спарринг на втором сборе в Швейцарии
фото - dynamo.kiev

Киевское «Динамо» проводит второй тренировочный сбор в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу уже сегодня проведет товарищеский матч с местным «Сьоном». Игра пройдет в 19:30.

В минувшем сезоне швейцарского чемпионата команда соперника заняла девятую строчку в турнирной таблице.

На этот сбор Мистер взял с собой 27 футболистов, и ожидает возвращения игроков национальной сборной с их отпусков после Евро-2020.

В общей группе с командой уже занимаются Карлос Пенья и Беньямин Вербич.

Напомним, «Динамо» сыграет контрольный матч с чемпионом Италии.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

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