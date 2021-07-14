«Днепр-1» вновь арендует форварда «Динамо»
Сегодня «Динамо» проведет спарринг на втором сборе в Швейцарии
Киевляне активно готовятся к сезону
фото - dynamo.kiev
Киевское «Динамо» проводит второй тренировочный сбор в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу уже сегодня проведет товарищеский матч с местным «Сьоном». Игра пройдет в 19:30.
В минувшем сезоне швейцарского чемпионата команда соперника заняла девятую строчку в турнирной таблице.
На этот сбор Мистер взял с собой 27 футболистов, и ожидает возвращения игроков национальной сборной с их отпусков после Евро-2020.
В общей группе с командой уже занимаются Карлос Пенья и Беньямин Вербич.
Напомним, «Динамо» сыграет контрольный матч с чемпионом Италии.