Буяльский: «Барселона» не в лучшем положении, но и нам необходимо брать очки и проходить дальше»
Сегодня «Динамо» сыграет на выезде против «Барселоны»
Начало матча – в 19:45
07:45
Фото: ФК Динамо
«Динамо» 20 октября на выезде сыграет против «Барселоны» в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов.
После трех туров «Динамо» имеет одно очко и занимает третье место. У «Барселоны» нет набранных очков, команда идет последней в группе Е.
Год назад команды уже играли между собой и тогда «Барселона» победила на «Камп Ноу» (2:1).
Начало матча – в 19:45.
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