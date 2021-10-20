Сегодня «Динамо» сыграет на выезде против «Барселоны»

Начало матча – в 19:45

Фото: ФК Динамо

«Динамо» 20 октября на выезде сыграет против «Барселоны» в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов.

После трех туров «Динамо» имеет одно очко и занимает третье место. У «Барселоны» нет набранных очков, команда идет последней в группе Е.

Год назад команды уже играли между собой и тогда «Барселона» победила на «Камп Ноу» (2:1).

Начало матча – в 19:45.

Онлайн трансляция «Барселона» – «Динамо».