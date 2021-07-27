«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
Сегодня Луческу и Суркис решат, достоин ли лучший бомбардир УПЛ места в «Динамо»
Главный тренер и президент киевлян будут решать кадровые вопросы
Владислав Кулач / Фото: facebook.com/fcdynamoua
«Динамо» вернулось с тренировочных сборов заграницей. Отметим, что после плодотворной работы главный тренер киевлян Мирча Луческу предоставил игрокам два дня выходных.
Сегодня вечером, 27 июля, должны встретиться наставник «Динамо» и Игорь Суркис. Ожидается, что главный тренер и президент киевлян решат некоторые кадровые вопросы, в том числе по будущему Владислава Кулача, который стал лучшим бомбардиров чемпионата Украины в прошлом сезоне.
Напомним, что после чемпионата Европы-2020 защитник «Динамо» стал почти вдвое дороже.
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