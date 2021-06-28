Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020
Свой путь в плей-офф начнут вице-чемпионы Европы
Фото: Marca
28 июня состоится третьи матчи 1/8 финала Евро-2020.
Свой путь в плей-офф начнут вице-чемпионы Европы и чемпионы мира Франция. Они сыграют против Швейцарии. Команда заняла третье место в группе А и смога выйти из группы.
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Франция – Швейцария.
Видео трансляция Франция – Швейцария.
Чуть раньше свой матч проведут Хорватия с Испанией. Обе команды заняли вторые места в своих группах.
Их матч начнется в 19:00.
Онлайн трансляция Хорватия – Испания.
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