Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020

Свой путь в плей-офф начнут вице-чемпионы Европы
Футбол Евро-2020
08:11
Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020
Фото: Marca

28 июня состоится третьи матчи 1/8 финала Евро-2020.

Свой путь в плей-офф начнут вице-чемпионы Европы и чемпионы мира Франция. Они сыграют против Швейцарии. Команда заняла третье место в группе А и смога выйти из группы.

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Франция – Швейцария.

Видео трансляция Франция – Швейцария.

Чуть раньше свой матч проведут Хорватия с Испанией. Обе команды заняли вторые места в своих группах.

Их матч начнется в 19:00.

Онлайн трансляция Хорватия – Испания.

Видео трансляция Хорватия – Испания.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Франция – Швейцария Хорватия – Испания

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Футбол Евро-2020
27 июня 23:30
Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»
Дешам: «Нам нельзя недооценивать Швейцарию»
Футбол Евро-2020
27 июня 22:15
Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»
Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»
Футбол Евро-2020
27 июня 17:42
Защитник сборной Франции не считает свою команду фаворитом турнира
Защитник сборной Франции не считает свою команду фаворитом турнира
Футбол Евро-2020
27 июня 12:40
Хорватия лишилась лидера команды из-за коронавируса
Хорватия лишилась лидера команды из-за коронавируса
Футбол Евро-2020
27 июня 08:45
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Футбол Евро-2020
26 июня 16:42

Новости: Футбол

Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»
Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»
Евро-2020
10:45
Чешский одноклубник Ярмоленко считает, что его сборная может пройти дальше 1/4
Чешский одноклубник Ярмоленко считает, что его сборная может пройти дальше 1/4
Евро-2020
10:45
Шевченко: «Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве»
Шевченко: «Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве»
Евро-2020
10:30
Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии
Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии
В Европе
10:25
Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Евро-2020
10:10
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Кулач полетит на сборы с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:10
Копа Америка. Бразилия поделила очки с Эквадором, а Перу обыграл Венесуэлу
Копа Америка. Бразилия поделила очки с Эквадором, а Перу обыграл Венесуэлу
В мире
09:55
Витцель: «Горжусь, что играю в этой команде»
Витцель: «Горжусь, что играю в этой команде»
Евро-2020
09:50
Шевченко: «Украина провела хороший групповой этап»
Шевченко: «Украина провела хороший групповой этап»
Евро-2020
09:45
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
2
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Футбол Евро-2020
22 июня 20:20
Все новости