Сегодня пройдут третьи матчи 1/8 финала Евро-2020

Свой путь в плей-офф начнут вице-чемпионы Европы

Фото: Marca

28 июня состоится третьи матчи 1/8 финала Евро-2020.

Свой путь в плей-офф начнут вице-чемпионы Европы и чемпионы мира Франция. Они сыграют против Швейцарии. Команда заняла третье место в группе А и смога выйти из группы.

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Франция – Швейцария.

Видео трансляция Франция – Швейцария.

Чуть раньше свой матч проведут Хорватия с Испанией. Обе команды заняли вторые места в своих группах.

Их матч начнется в 19:00.

Онлайн трансляция Хорватия – Испания.

Видео трансляция Хорватия – Испания.