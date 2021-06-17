Сегодня соперники Украины сразятся за выход из группы, а Бельгия попробует добыть место в плей-офф в матче с Данией
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сегодня свои матчи проведут команды из групп В и С.
Сборная Бельгии, в одну калитку обыгравшая сборную России, сегодня сойдется с датчанами, омраченными трагическим инцидентом с Кристианом Эриксеном. Победа для бельгийцев будет означать гарантированное участие в плей-офф, в то время как поражение датчан фактически перечеркнет их надежды на выход из группы.
Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Коппенгагене в 19:00.
Видео трансляция матча Дания – Бельгия.
Текстовая трансляция матча Дания – Бельгия.
Соперники сборной Украины по группе С разыграют между собой путевку в 1/8 Евро-2020. Сборные Австрии и Нидерландов выиграли свои стартовые матчи, и победа в сегодняшнем поединке отправит триумфатора вслед за Италией прямиком в плей-офф.
Видео трансляция матча Нидерланды – Австрия. Начало в 22:00.
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