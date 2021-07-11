Хендерсон рассказал, почему Италию будет сложно победить
Сегодня состоится финал Евро-2020
Италия сыграет против Англии
Фото: UEFA
11 июня состоится финал Евро-2020.
На «Уэмбли» сыграют между собой сборные Италии и Англии.
Обе команды еще не проигрывали на турнире. Италия выиграла четыре матча в основное время, один матч, с Бельгией (2:1), в дополнительное и один, против Испании, в серии пенальти.
Англия подошла к финальной встрече также без поражений. У сборной пять побед в основное время, включая игру с Украиной (4:0) и одна, против Дании (2:1), в дополнительное время.
Этот финал станет для Италии пятым в истории Евро. Выиграла она лишь один раз – в 1984-м году. Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы.
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Италия – Англия.