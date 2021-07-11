Сегодня состоится финал Евро-2020

Италия сыграет против Англии

Фото: UEFA

11 июня состоится финал Евро-2020.

На «Уэмбли» сыграют между собой сборные Италии и Англии.

Обе команды еще не проигрывали на турнире. Италия выиграла четыре матча в основное время, один матч, с Бельгией (2:1), в дополнительное и один, против Испании, в серии пенальти.

Англия подошла к финальной встрече также без поражений. У сборной пять побед в основное время, включая игру с Украиной (4:0) и одна, против Дании (2:1), в дополнительное время.

Этот финал станет для Италии пятым в истории Евро. Выиграла она лишь один раз – в 1984-м году. Англия впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы.

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Англия.

Видео трансляция Италия – Англия.