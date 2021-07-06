Сегодня стартует стадия 1/2 финала Евро-2020. За место в решающем матче поборются Италия и Испания

Дания в среду попытается что-то противопоставить Англии

Фото - FIGC

Первый полуфинальный матч Евро-2020 состоится сегодня, 6 июля. Сборная Италии сыграет против Испании на «Уэмбли».

Перед поединком обе команды столкнулись с незначительными кадровыми проблемами. «Скуадре Адзурре» в обороне не поможет Леонардо Спинаццола, а «Фурии рохе» в атаке – Пабло Сарабия.

Второй же поединок стадии 1/2 финала состоится на этом же стадионе 7 июля. Сборная Англии сыграет против Дании.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.