Матвиенко: «С Англией будет сложно, но на этой стадии все возможно, и мы верим»
Сегодня Украины сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020
Начало матча – в 22:00
07:54
Фото: УАФ
Сегодня сборная Украины сыграет в 1/4 финала Евро-2020.
В соперниках у подопечных Андрея Шевченко – сборная Англии. Для украинцев это будет первый четвертьфинал Евро в истории.
Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Начало матча – в 22:00.
Для обеих сборных эта игра будет первой в столице Италии. До этого Англия все матчи турнира провела на «Уэмбли». Украина же на групповом этапе играла в Амстердаме и Бухаресте, а 1/8 финала провела в Глазго.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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