Сегодня Украины сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020

Начало матча – в 22:00

Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины сыграет в 1/4 финала Евро-2020.

В соперниках у подопечных Андрея Шевченко – сборная Англии. Для украинцев это будет первый четвертьфинал Евро в истории.

Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Начало матча – в 22:00.

Для обеих сборных эта игра будет первой в столице Италии. До этого Англия все матчи турнира провела на «Уэмбли». Украина же на групповом этапе играла в Амстердаме и Бухаресте, а 1/8 финала провела в Глазго.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.