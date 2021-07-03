Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сегодня Украины сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020

Начало матча – в 22:00
Футбол Сборная Украины
07:54
Сегодня Украины сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020
Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины сыграет в 1/4 финала Евро-2020.

В соперниках у подопечных Андрея Шевченко – сборная Англии. Для украинцев это будет первый четвертьфинал Евро в истории.

Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Начало матча – в 22:00.

Для обеих сборных эта игра будет первой в столице Италии. До этого Англия все матчи турнира провела на «Уэмбли». Украина же на групповом этапе играла в Амстердаме и Бухаресте, а 1/8 финала провела в Глазго.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зинченко: «Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не останавливается»
Зинченко: «Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не останавливается»
Футбол Евро-2020
10:20
Шевченко: «Сегодня будут желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача»
Шевченко: «Сегодня будут желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача»
Футбол Евро-2020
09:41
Моуриньо: «Англия точно пройдет Украину»
Моуриньо: «Англия точно пройдет Украину»
Футбол Евро-2020
2 июля 19:50
Бущан: «Мы сотворили историю. Хочется, чтобы эта музыка играла и дальше»
Бущан: «Мы сотворили историю. Хочется, чтобы эта музыка играла и дальше»
Футбол Евро-2020
2 июля 18:10
Вратарь Англии: «У нас есть все, чтобы идеально подготовиться к Украине»
Вратарь Англии: «У нас есть все, чтобы идеально подготовиться к Украине»
Футбол Евро-2020
2 июля 17:50
Магуайр: «Психологически к Украине мы будем готовы и сосредоточены»
Магуайр: «Психологически к Украине мы будем готовы и сосредоточены»
Футбол Евро-2020
2 июля 17:03

Новости: Футбол

СМИ. Лидер «Зари» подпишет контракт с новичком чемпионата России
СМИ. Лидер «Зари» подпишет контракт с новичком чемпионата России
Украинская Премьер-лига
11:25
Наставник Чехии: «Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру»
Наставник Чехии: «Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру»
Евро-2020
11:21
Зубков вернулся к тренировкам в общей группе сборной Украины
Зубков вернулся к тренировкам в общей группе сборной Украины
Сборная Украины
11:10
Андриевский: «Кулачу было тяжело на первых занятиях в «Динамо»
Андриевский: «Кулачу было тяжело на первых занятиях в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:52
Тренер Дании: «У нас есть мечта выиграть что-нибудь большое»
Тренер Дании: «У нас есть мечта выиграть что-нибудь большое»
Евро-2020
10:28
Зинченко: «Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не останавливается»
Зинченко: «Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не останавливается»
Евро-2020
10:20
Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»
Де Брюйне: «Бельгия старалась изо всех сил»
Евро-2020
10:10
Тренер Швейцарии: «Мы были близки к полуфиналу Евро»
Тренер Швейцарии: «Мы были близки к полуфиналу Евро»
Евро-2020
09:57
Товарищеский матч. «Динамо» – «Лозанна». Видео трансляция
Товарищеский матч. «Динамо» – «Лозанна». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
09:56
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости