Селезнев готов играть за такие деньги? Назван потолок зарплат в «Минае»

Ужгородский клуб значительно сократил свой бюджет

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Стал известен бюджет «Миная» на следующий сезон УПЛ.

Известно, что бюджет значительно сократился и составит 500 тысяч евро. Самый высокооплачиваемый игрок клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.

Ранее стало известно, что украинский форвард Евгений Селезнев станет игроком «Миная».

Также стало известно, что УПЛ официально включила «Минай» в список участников УПЛ в сезоне 2021/22.