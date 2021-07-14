Селезнев: «Если хотим пройти дальше, то все должно быть на нашей стороне»
Селезнев готов играть за такие деньги? Назван потолок зарплат в «Минае»
Ужгородский клуб значительно сократил свой бюджет
Евгений Селезнев / Фото: Twitter
Стал известен бюджет «Миная» на следующий сезон УПЛ.
Известно, что бюджет значительно сократился и составит 500 тысяч евро. Самый высокооплачиваемый игрок клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.
Ранее стало известно, что украинский форвард Евгений Селезнев станет игроком «Миная».
Также стало известно, что УПЛ официально включила «Минай» в список участников УПЛ в сезоне 2021/22.
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