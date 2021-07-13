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Селезнев и Севидов были замечены на матче «Миная»

Опытный форвард принял участие в разминке
Футбол Украинская Премьер-лига
20:31
Селезнев и Севидов были замечены на матче «Миная»
Евгений Селезнев / Фото - Динамо Киев от Шурика

В контрольном матче во вторник, 13 июля, «Минай» сыграл вничью с «Ворсклой» (0:0). В расположении закарпатцев был нападающий Евгений Селезнев.

35-летний форвард принял участие в разминке, но в поединке не сыграл. Ранее сообщалось, что футболист пока не подписал контракт с клубом.

Также в VIP-ложе был замечен украинский тренер Александр Севидов. В минувшем сезоне он работал в структуре «Миная».

Пока неизвестно, в какой роли специалист посетил игру. Но ранее он был пожизненно отстранен от футбола.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евгений Селезнев Минай Александр Севидов

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