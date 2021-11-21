Селезнев забил первый мяч в сезоне
Селезнев: «Помню слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду «Ингульцу»?»
Форвард забил впервые в сезоне
21 ноября 18:10
Фото: ФК Минай
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал ничью команды с «Ингульцом» и свой забитый гол.
«На душе сейчас не очень хорошо. Мы вели в счете, но пропустили нелепый гол».
Но за себя рад?
«За себя рад. Я помню те слова о том, что я не футболист. Как не футболист может забивать украинскому гранду «Ингульцу»? Это ложка меда в бочке дегтя».
Это вы о словах Поворознюка?
«Я не буду называть фамилий».
Вы радостоно праздновали...
«Потому что 12 матчей не мог забить, а сейчас забил».
Кому посвятили гол?
«Я все голы посвящаю сыну, родителям, отцу, который умер».
Дальше будете продолжать в таком темпе?
«Мне было тяжело тренироваться, я порвал мышцу. Только 3 дня я тренировался. Я считаю, что 55-60 минут мне достаточно для этого матча.
На следующий матч посмотрим, в какой форме я буду».
Ранее о Селезневе откровенно высказался президент «Ингульца» Александр Поворознюк.
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