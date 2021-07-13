Селезнев и Севидов были замечены на матче «Миная»
Селезнев придет в «Минай», если клуб оставят в УПЛ
Закарпатцы могут подписать опытного форварда вместо Милевского
Евгений Селезнев / Фото - ФК Колос
У нападающего Евгения Селезнева есть договоренность с главным тренером «Миная» Василием Кобиным о том, что форвард придет в клуб в случае его допущения к УПЛ. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Игорь Бурбас.
У Селезнева уже месяц как договоренность с Кобиным: если «Минай» оставят в УПЛ – форвард придет бить свой рекорд.
И вопрос не в заработке. Бюджет закарпатцев – самый низкий в УПЛ. Месячный зарплатный фонд команды – это, по сути, одна зарплата Селезнева в «Колосе», то есть 500 000 гривен.
Ранее сообщалось, что «Минай» избежит запрета FIFA на трансферы.
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