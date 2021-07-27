«Минай» объявил о подписании 6-х игроков
Селезнев заявил, что полгода не будет давать интервью
Форвард намерен сосредоточиться только на игре
27 июля 20:45
Евгений Селезнев / фото - Sport24
Новоиспеченный нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал свой громкий переход в закарпатский клуб:
«Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду давать интервью. Это моя официальная позиция. Хочу поблагодарить президента «Миная» и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, и я поверил в них. Дай Бог, чтобы я помог этой команде.
Пацаны очень хорошие, у них горят глаза, это главное. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо».
Помимо опытного нападающего, «Минай» объявил о подписании еще 6-х игроков.
Ранее стало известно, сколько Селезнев будет получать в закарпатском клубе.
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