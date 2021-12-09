Селезнев – журналисту: «Я еб*ло тебе хочу набить, увидишь меня – лучше беги нах*й»

Евгений Селезнев / Фото: Динамо Киев от Шурика

Youtube-канал «ТаТоТаке» выложил на своей странице запись телефонного разговора журналиста Андрея Сенькива и форварда «Миная» Евгения Селезнева, в котором нападающий угрожает представителю медиа.

Затем журналист отвечает:

Селезнев продолжил:

Мне очень жалко твоих родителей, очень жалко, что они такое чудо воспитали. Ты боишься встретиться, но если я тебя увижу, то пошлю нах*й. Если ты меня увидел, то лучше беги нах*й. Я заеду к вам в студию и с*ка дерну нах*й перед камерами. Лично тебя за твой пизд*жь. Можешь записывать разговор, мне пох*ю.

Я знаю, где твоя студия. Я тебя дерну 12-го нах*й. Тебя привезут за шкирку. Ты за свои слова ответить можешь, бл*ть? Скажи, че ты такое бл*ть х*йло?».