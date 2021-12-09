Селезнев – журналисту: «Я еб*ло тебе хочу набить, увидишь меня – лучше беги нах*й»
Youtube-канал «ТаТоТаке» выложил на своей странице запись телефонного разговора журналиста Андрея Сенькива и форварда «Миная» Евгения Селезнева, в котором нападающий угрожает представителю медиа.
«Вот честно, знаешь, что я хочу? Еб*ло тебе набить. Это можно будет сделать? В Киеве мы увидимся с тобой? За мужские поступки ты можешь ответить?».
Затем журналист отвечает:
«Не могу, я не мужчина, я трансгендер».
Селезнев продолжил:
«Еб*ть, господи, сука, куда мир катится. Вот как такие как ты бл*ть еще живут.
Мне очень жалко твоих родителей, очень жалко, что они такое чудо воспитали. Ты боишься встретиться, но если я тебя увижу, то пошлю нах*й. Если ты меня увидел, то лучше беги нах*й. Я заеду к вам в студию и с*ка дерну нах*й перед камерами. Лично тебя за твой пизд*жь. Можешь записывать разговор, мне пох*ю.
Я знаю, где твоя студия. Я тебя дерну 12-го нах*й. Тебя привезут за шкирку. Ты за свои слова ответить можешь, бл*ть? Скажи, че ты такое бл*ть х*йло?».
Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в ужгородском коллективе.
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