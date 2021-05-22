Селюк: «Туре готов бесплатно работать в российском клубе»

Яя Туре / Фото: ФК Олимпик

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Яя Туре, сообщил о желании «Ахмата» видеть его клиента в штабе своего клуба.



Напомним, что ивуариец ушел с поста ассистента главного тренера «Олимпика».

Я считаю, что это правильная практика. Честь и хвала Талалаеву. Он не боится, что его кто-то подсидит, а хочет, чтобы команда была еще лучше. Яя выиграл все, что можно, кроме чемпионата мира. Использовать его опыт – правильно.

Под Туре в «Ахмат» придет любой футболист за гораздо меньшие деньги, чем мог прийти до этого. Игрок может пойти в клуб или нет, а когда в штабе будет Яя, то он стопроцентно окажется в команде.

На какой стадии переговоры? Талалаев должен урегулировать этот вопрос с руководством, и все. Тем более Яя готов работать бесплатно.