Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»

Юрий Семин / Фото: ТАСС

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в матче четвертьфинала Евро-2020.

На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткое поражение.

– Можно ли сравнить поражения сборной России от Дании (1:4) и поражение Украины от Англии (0:4)?

– Это совершенно разные команды. Датчане ни в чем не уступают англичанам.

В составе сборной Англии можно отметить Харри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счетом.