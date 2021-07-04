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Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»
Команда Шевченко разгромно уступила сопернику
Юрий Семин / Фото: ТАСС
Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в матче четвертьфинала Евро-2020.
– Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне – Харри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера.
На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткое поражение.
– Можно ли сравнить поражения сборной России от Дании (1:4) и поражение Украины от Англии (0:4)?
– Это совершенно разные команды. Датчане ни в чем не уступают англичанам.
В составе сборной Англии можно отметить Харри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счетом.
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.