Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии
Бывший спортивный директор словацкого «Татрана» Ян Шафранко рассказал об интересе к экс-тренеру «Черноморца», «Оболони» и молодежной сборной Украины Сергею Ковальцу со стороны местных клубов.
В сезонах 2011/12 и 2017/18 Ковалец проделал хорошую работу в «Татране», оставив положительный след и теплые воспоминания, поэтому интерес к его персоне лично для меня сюрпризом не стал. Два клуба элиты проявляли предметный интерес к тренеру, также были варианты из первой лиги.
Велись активные переговоры, но на тот момент Сергей Иванович был связан контрактными обязательствами с одесским «Черноморцем». Летом был повторный интерес, который остается актуальным несмотря на скорый старт чемпионата.
Чтобы вы понимали, насколько фамилия Ковальца остается на слуху в словацком футболе, приведу пример. Недавно экс-игрок, работавший под началом украинского тренера, и лично знакомый с его человеческими и профессиональными качествами, а сейчас работающий на руководящей должности в одном из клубов Словакии, прорабатывал варианты приглашения Ковальца в свой клуб. Поэтому шансы на возвращение украинского тренера в наш чемпионат оцениваю как высокие.
Ранее Ковалец объяснил, почему покинул «Черноморец».