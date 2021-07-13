Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии

Сергей Ковалец / Фото - Footboom

Бывший спортивный директор словацкого «Татрана» Ян Шафранко рассказал об интересе к экс-тренеру «Черноморца», «Оболони» и молодежной сборной Украины Сергею Ковальцу со стороны местных клубов.

Велись активные переговоры, но на тот момент Сергей Иванович был связан контрактными обязательствами с одесским «Черноморцем». Летом был повторный интерес, который остается актуальным несмотря на скорый старт чемпионата.

Чтобы вы понимали, насколько фамилия Ковальца остается на слуху в словацком футболе, приведу пример. Недавно экс-игрок, работавший под началом украинского тренера, и лично знакомый с его человеческими и профессиональными качествами, а сейчас работающий на руководящей должности в одном из клубов Словакии, прорабатывал варианты приглашения Ковальца в свой клуб. Поэтому шансы на возвращение украинского тренера в наш чемпионат оцениваю как высокие.