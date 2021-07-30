Серия А продлила правило о пяти заменах

Ранее оно было введено как временная мера в период пандемии коронавируса

Муриэль меняет Малиновского / Фото - Getty Images

В Италии продолжат временные изменения в правила игры, связанные с пандемией коронавируса. Об это сообщает Football Italia.

Руководство Серии А продлило возможность проводить пять замен в матче. Ранее мера была внедрена для снижения нагрузки на футболистов.

Отмечается, что итальянским клубам импонирует такая опция. Поэтому она будет действовать еще один сезон.

Ранее правило продлили и в немецкой Бундеслиге.