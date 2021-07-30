Куман отказался покупать в «Барселону» партнера Малиновского по «Аталанте»
Серия А продлила правило о пяти заменах
Ранее оно было введено как временная мера в период пандемии коронавируса
13:46
Муриэль меняет Малиновского / Фото - Getty Images
В Италии продолжат временные изменения в правила игры, связанные с пандемией коронавируса. Об это сообщает Football Italia.
Руководство Серии А продлило возможность проводить пять замен в матче. Ранее мера была внедрена для снижения нагрузки на футболистов.
Отмечается, что итальянским клубам импонирует такая опция. Поэтому она будет действовать еще один сезон.
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