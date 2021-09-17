Севидов: «Думаю, Скрипник готов к уходу из «Зари»

Фото: ФК Заря

Бывший тренер Александр Севидов высказался о ситуации в «Заре» и о тренере Викторе Скрипнике.

Не пора ли Скрипнику сменить команду по примеру прогрессирующего в «Шерифе» Вернидуба?

Я думаю, что Виктор уже готов к уходу из «Зари», но мне тяжело предположить, как все сложится на самом деле. Я пока не вижу провала. Проиграли, да. А «Шахтер» проиграл в Тирасполе, но никто же не говорит об отставке Де Дзерби».