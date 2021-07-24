Капитан сборной Италии хочет двухлетний контракт с «Ювентусом»
«Севилья» вступила в борьбу за победителя Евро-2020
Андалуссийцы поборются за игрока с «Ромой»
24 июля 19:25
Андреа Белотти / фото - Eurosport
«Севилья» вошла в гонку за нападающего «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Football-Italia.
Контракт игрока с «быками» заканчивается следующим летом. И так как переговоры зашли в тупик – форвард скорее всего покинет команду.
«Торино» не хочет отпускать его бесплатно, поэтому желает продать его в это трансферное окно за 20 миллионов евро.
На итальянца претендуют «Севилья» и «Рома», но они не хотят платить больше 18-ти миллионов.
Напомним, «Интер» установил цену на Ромелу Лукаку.
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