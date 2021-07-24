«Севилья» вступила в борьбу за победителя Евро-2020

Андалуссийцы поборются за игрока с «Ромой»

Андреа Белотти / фото - Eurosport

«Севилья» вошла в гонку за нападающего «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Football-Italia.

Контракт игрока с «быками» заканчивается следующим летом. И так как переговоры зашли в тупик – форвард скорее всего покинет команду.

«Торино» не хочет отпускать его бесплатно, поэтому желает продать его в это трансферное окно за 20 миллионов евро.

На итальянца претендуют «Севилья» и «Рома», но они не хотят платить больше 18-ти миллионов.

Напомним, «Интер» установил цену на Ромелу Лукаку.