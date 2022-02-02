Кулач: «Хочется больше играть, забивать и помогать «Динамо»
Шабанов стал полноценным игроком «Фехервара»
Известна длительность контракта четвертого украинца в команде
02 февраля 13:54
Артем Шабанов / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник Артем Шабанов перешел из «Динамо» в «Фехервар». Сумма трансфера неизвестна.
Центрбек успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт. Соглашение рассчитано на 2,5 года.
Таким образом, Шабанов стал четвертым украинцем в команде. Также у «Динамо» арендован Богдан Леднев. Евгений Макаренко и Иван Петряк на контракте у «Фехервара».
Сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецкого «Касымпаши» и французского «Страсбура».